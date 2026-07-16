Spectacle de Samuel Bambi Route du Vigen Boisseuil
mercredi 28 octobre 2026 · Route du Vigen · Boisseuil
Informations pratiques
Boisseuil
Spectacle de Samuel Bambi
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 37 – 37 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 20:30:00
fin : 2027-01-28
Date(s) :
2026-10-28
Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe Si Samuel était une scène de film ?
Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau. Inarrêtable !
Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui). Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe. La machine est en route.
Réservations en ligne ou dans les points de vente habituels. .
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle de Samuel Bambi
L’événement Spectacle de Samuel Bambi Boisseuil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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