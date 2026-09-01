Informations pratiques

Boisseuil

Les foulées des escargots

Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Les Foulées des Escargots proposent une grande journée sportive et conviviale à Boisseuil, ouverte à tous les niveaux. Plusieurs courses permettent à chacun de relever un défi adapté à ses envies et à ses capacités, avec notamment des parcours pour les enfants et des distances de 6, 12 et 18 km pour les coureurs. Une randonnée pédestre de 10 km est également proposée pour profiter du plein air et des paysages. Que vous soyez débutant, amateur ou coureur confirmé, chacun peut participer à son rythme et partager un moment sportif et convivial. .

Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les foulées des escargots

L’événement Les foulées des escargots Boisseuil a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole