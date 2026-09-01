Foire aux esacargots Boisseuil Boisseuil
vendredi 11 septembre 2026 · Boisseuil
Informations pratiques
Boisseuil
Foire aux esacargots Boisseuil
Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
La 41e édition de la Foire aux escargots de Boisseuil vous attend pour un week-end festif!! Au programme fête foraine, jeux en bois, spectacles de rue, déambulations, caricatures, mini-ferme, démonstrations et initiations à la country, concerts, concours de dessins, ateliers créatifs, courses d’escargots, tombola, descente aux flambeaux et feu d’artifice. Profitez également de nombreuses démonstrations et dégustations culinaires.
Informations complémentaires auprès de la ville (en lien). .
Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine boisseuil.cac87@gmail.com
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English : Foire aux esacargots Boisseuil
L’événement Foire aux esacargots Boisseuil Boisseuil a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole
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