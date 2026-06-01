Fête de la musique à Dives-sur-Mer Le Ranch Dives-sur-Mer
Fête de la musique à Dives-sur-Mer Le Ranch Dives-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Dives-sur-Mer
Fête de la musique à Dives-sur-Mer
Le Ranch Avenue des résistants Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes de Dives-sur-Mer vous propose cette soirée festive pour fêter la musique en compagnie de DJ Fabrice. Restauration sur place.
Le comité des fêtes de Dives-sur-Mer vous propose cette soirée festive pour fêter la musique en compagnie de DJ Fabrice. Restauration sur place. .
Le Ranch Avenue des résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 76 60 68 76
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English : Fête de la musique à Dives-sur-Mer
The Dives-sur-Mer Festival Committee is organising this festive evening to celebrate music with DJ Fabrice. Catering on site.
L’événement Fête de la musique à Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Normandie Pays d’Auge
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