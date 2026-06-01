Fête de la musique à La Guinguette du Palais-sur-Vienne Plage de la Sablière Le Palais-sur-Vienne dimanche 21 juin 2026.

Le Palais-sur-Vienne

Fête de la musique à La Guinguette du Palais-sur-Vienne

Plage de la Sablière Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Guinguette du Palais-sur-Vienne vous donne rendez-vous pour son inauguration et une soirée musicale festive animée par Nebraska And The Promised Band. Profitez du concert en plein air tout en dégustant les plats maison de Henri Massy. Une belle soirée en perspective afin de célébrer la musique ! .

Plage de la Sablière Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 73 28 79

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English : Fête de la musique à La Guinguette du Palais-sur-Vienne

L’événement Fête de la musique à La Guinguette du Palais-sur-Vienne Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Limoges Métropole