Fête de la Musique à La Renaissance Brasserie de la Renaissance Cabannes samedi 20 juin 2026.

Cabannes

Fête de la Musique à La Renaissance

Samedi 20 juin 2026 à partir de 20h. Brasserie de la Renaissance 5 Route d’Avignon Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique au Bar Renaissance.

Fête de la Musique au Bar Renaissance.



La Fête de la Musique, ça se fête comme il se doit ! On vous donne rendez-vous le samedi 20 juin dès 20h pour une soirée qui s’annonce mémorable à La Renaissance.

Au programme de la bonne cuisine, une ambiance de folie et du gros son !



Côté table Un bon Pistou Maison !

Pour régaler vos papilles avant de danser, notre équipe vous propose une formule gourmande et conviviale Soupe au pistou maison + Dessert au choix

Sur réservation.



Côté scène Ambiance Rock.

Pas de Fête de la Musique sans live ! Un groupe de rock viendra enflammer la soirée en direct.



Venez entre amis ou en famille pour partager ce beau moment de fête et de convivialité. On vous attend nombreux pour lancer l’été en musique ! .

Brasserie de la Renaissance 5 Route d’Avignon Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 14 15 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music Festival at the Renaissance Bar.

L’événement Fête de la Musique à La Renaissance Cabannes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence