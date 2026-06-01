Fête de la Musique Place de la Mairie Cabannes
Fête de la Musique Place de la Mairie Cabannes dimanche 21 juin 2026.
Cabannes
Fête de la Musique
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h. Place de la Mairie Parc de la Mairie Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique dans le Parc de la Mairie.
Fête de la Musique dans le Parc de la Mairie.
Préparez-vous pour une soirée qui va faire vibrer le centre-ville ! Au programme
– Apéro musical pour se mettre dans l’ambiance
– Scène ouverte place aux talents locaux, aux surprises et aux coups de cœur
– Concert rock pour finir la soirée en énergie et en bonne humeur
– Buvette et restauration sur place
L’été commence ici, ensemble, en musique ! .
Place de la Mairie Parc de la Mairie Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 57 89 70 festivites@mairie-cabannes.fr
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English :
Music Festival in the City Hall Park.
L’événement Fête de la Musique Cabannes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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