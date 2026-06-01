Fête de la Musique Place de la Mairie Cabannes dimanche 21 juin 2026.

Cabannes

Fête de la Musique

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h. Place de la Mairie Parc de la Mairie Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique dans le Parc de la Mairie.

Fête de la Musique dans le Parc de la Mairie.



Préparez-vous pour une soirée qui va faire vibrer le centre-ville ! Au programme



– Apéro musical pour se mettre dans l’ambiance

– Scène ouverte place aux talents locaux, aux surprises et aux coups de cœur

– Concert rock pour finir la soirée en énergie et en bonne humeur

– Buvette et restauration sur place



L’été commence ici, ensemble, en musique ! .

Place de la Mairie Parc de la Mairie Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 57 89 70 festivites@mairie-cabannes.fr

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English :

Music Festival in the City Hall Park.

L’événement Fête de la Musique Cabannes a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence