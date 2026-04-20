Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique à la Roseraie Saverne

Fête de la Musique à la Roseraie Saverne dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Roseraie

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saverne

Fête de la Musique à la Roseraie

Roseraie Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

  .

Roseraie Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99  roseraie.saverne@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Musique à la Roseraie Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région

À voir aussi à Saverne (Bas-Rhin)