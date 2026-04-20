Saverne

Fête de la Musique à la Roseraie

Roseraie Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

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Roseraie Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 51 50 99 roseraie.saverne@free.fr

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English :

L’événement Fête de la Musique à la Roseraie Saverne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Saverne et sa région