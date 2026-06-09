Fête de la musique à l’Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde Caen

Caen

Fête de la musique à l’Abbaye aux Dames

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Retrouvez la Fête de la musique à l’Abbaye-aux-Dames, organisée par la Région Normandie ! À partir de 16h, profitez d’un moment convivial et festif entre amis ou en famille dans le parc.

Slam, Musique du monde, Pop rock, Soul hip-hop, Pop électro, Rap/hip-hop, Electro… Huit groupes normands !

La Fête de la musique fait son grand retour au parc de l’Abbaye-aux-Dames pour une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la bonne humeur. De 16h à minuit, deux scènes accueilleront huit artistes et groupes normands Vincent DO, Azawan, Mary L*Astérisk, Palladium, Lotti, 3pour100, The Lanskies et SPRNS.

Au programme des sonorités variées et une ambiance festive avec du slam, des musiques du monde, de la pop-rock, de la soul, du hip-hop, du rap ou encore de l’électro. Une programmation 100 % normande qui promet de faire vibrer le public tout au long de la soirée, quels que soient les goûts musicaux.

Cette année marque la 20e édition de l’événement organisé par la Région Normandie. L’occasion de mettre en avant les artistes de la région, mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre pour faire vivre la musique et les spectacles techniciens, intermittents, équipes de production et professionnels de l’événementiel.

Comme les années précédentes, la Fête de la musique s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Réduction des déchets, consommation raisonnée des ressources, réemploi de matériel, achats durables et sensibilisation du public font partie des actions mises en place pour limiter l’impact de l’événement. Une attention particulière est également portée à l’accessibilité et à l’ancrage local, avec des prestataires normands et une offre de restauration faisant la part belle aux acteurs du territoire.

Une belle occasion de célébrer la musique dans un cadre exceptionnel, tout en soutenant la scène locale et les initiatives responsables. .

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique à l’Abbaye aux Dames

Join in the Fête de la musique at the Abbaye-aux-Dames, organised by the Normandy Region! From 4pm, enjoy a convivial and festive moment with friends or family in the park.

Slam, World music, Pop rock, Soul hip-hop, Electro pop, Rap/hip-hop, Electro… Eight groups from Normandy!

L’événement Fête de la musique à l’Abbaye aux Dames Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer