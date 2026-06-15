FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ESPACE JOB ESPACE JOB Toulouse
FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ESPACE JOB ESPACE JOB Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ESPACE JOB
ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Fêtez la musique le temps d’une journée dans un centre culturel.
Entre pop-rock, folk, jazz ou chansons revisitées tout le monde y trouvera son bonheur.
Dj Set, fanfare et même pièce de théâtre sont proposés toute la journée.
Terrasse ensoleillée, food et bar sont à votre disposition. .
ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 98 72 espacejob@mairie-toulouse.fr
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English :
Celebrate music for a day at a cultural center.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À L’ESPACE JOB Toulouse a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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