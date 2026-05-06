Fête de la musique à Lignareix Lignareix
Fête de la musique à Lignareix Lignareix samedi 20 juin 2026.
Lignareix
Fête de la musique à Lignareix
Salle Polyvalente Lignareix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à Lignareix
Concert et karaoké gratuit animé par Mario MACALUSO.
Buvette, planche de charcuterie et fromages, frites, crêpes et glaces. .
Salle Polyvalente Lignareix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 43 92 03 allain.ludovic@wanadoo.fr
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English : Fête de la musique à Lignareix
L’événement Fête de la musique à Lignareix Lignareix a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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