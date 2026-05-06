Lignareix

Fête de la musique à Lignareix

Salle Polyvalente Lignareix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à Lignareix

Concert et karaoké gratuit animé par Mario MACALUSO.

Buvette, planche de charcuterie et fromages, frites, crêpes et glaces. .

Salle Polyvalente Lignareix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 43 92 03 allain.ludovic@wanadoo.fr

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English : Fête de la musique à Lignareix

L’événement Fête de la musique à Lignareix Lignareix a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze