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Fête de la musique à Lignareix Lignareix

Fête de la musique à Lignareix Lignareix samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 19200 Lignareix

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lignareix

Fête de la musique à Lignareix

Salle Polyvalente Lignareix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique à Lignareix
Concert et karaoké gratuit animé par Mario MACALUSO.
Buvette, planche de charcuterie et fromages, frites, crêpes et glaces.   .

Salle Polyvalente Lignareix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 43 92 03  allain.ludovic@wanadoo.fr

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English : Fête de la musique à Lignareix

L’événement Fête de la musique à Lignareix Lignareix a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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