Fête de la musique à Loperhet Le Trimaran (salle polyvalente) Loperhet
Fête de la musique à Loperhet Le Trimaran (salle polyvalente) Loperhet vendredi 19 juin 2026.
Loperhet
Fête de la musique à Loperhet
Le Trimaran (salle polyvalente) Allée du Trimaran Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez fêter la musique à Loperhet !
Au programme
18H Parade avec SAMBÉGUÉ
– Déambulation festive sur le thème vert fleuri.
– Départ de la place de la mairie. Arrivée au Trimaran.
À partir de 19H Soirée musicale au Trimaran (buvette restauration sur place)
A l’affiche
-Sambégué (battucada)
-Grain de phonie (chorale polyphonies contemporaines du monde)
-Workshop (ateliers de musiques actuelles de l’école des musiques)
-En rade (pop rock)
-Marco Solo (folk-rock acoustique)
-Ail ou Radis (chorale chansons françaises pop rock) .
Le Trimaran (salle polyvalente) Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 07 07
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English :
L’événement Fête de la musique à Loperhet Loperhet a été mis à jour le 2026-06-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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