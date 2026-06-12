Fête de la musique à Loperhet Le Trimaran (salle polyvalente) Loperhet vendredi 19 juin 2026.

Loperhet

Fête de la musique à Loperhet

Le Trimaran (salle polyvalente) Allée du Trimaran Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez fêter la musique à Loperhet !

Au programme

18H Parade avec SAMBÉGUÉ

– Déambulation festive sur le thème vert fleuri.

– Départ de la place de la mairie. Arrivée au Trimaran.

À partir de 19H Soirée musicale au Trimaran (buvette restauration sur place)

A l’affiche

-Sambégué (battucada)

-Grain de phonie (chorale polyphonies contemporaines du monde)

-Workshop (ateliers de musiques actuelles de l’école des musiques)

-En rade (pop rock)

-Marco Solo (folk-rock acoustique)

-Ail ou Radis (chorale chansons françaises pop rock) .

Le Trimaran (salle polyvalente) Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 07 07

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English :

L’événement Fête de la musique à Loperhet Loperhet a été mis à jour le 2026-06-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS