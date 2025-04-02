Fête de la musique à Missillac Missillac
Fête de la musique à Missillac Missillac samedi 6 juin 2026.
Missillac
Fête de la musique à Missillac
centre ville Missillac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06 19:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Fête de la musique à Missillac samedi 6 juin
4 scènes
Les accords d’Eon Rockygrass Ras Manga On docks Les Trublions Sonic Wave Feelin’ Inkinioù Bloco Mélodiko Canul’Arts collectif
Restauration et buvette sur place
https://www.facebook.com/fetedelamusiquemissillac/ .
centre ville Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Fête de la musique à Missillac Missillac a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44
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