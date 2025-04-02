Missillac

Fête de la musique à Missillac

centre ville Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06 19:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Fête de la musique à Missillac samedi 6 juin

4 scènes

Les accords d’Eon Rockygrass Ras Manga On docks Les Trublions Sonic Wave Feelin’ Inkinioù Bloco Mélodiko Canul’Arts collectif

Restauration et buvette sur place

https://www.facebook.com/fetedelamusiquemissillac/ .

centre ville Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Fête de la musique à Missillac Missillac a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44