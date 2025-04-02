Guinguette des pompiers à Missillac rue de Govillon Missillac

Missillac

Guinguette des pompiers à Missillac

rue de Govillon parking des mille fleurs Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Caserne des Pompiers de Missillac vous invite !

Les sapeurs-pompiers de Missillac lancent leur toute première Guinguette des Pompiers

Un nouvel événement festif et convivial à ne pas manquer !

Samedi 20 juin 2026

À partir de 18h

Parking de la Salle des Milles Fleurs Rue de Govillon, Missillac

Au programme

Buvette

Food trucks

Ambiance guinguette

Soirée d’été entre amis ou en famille

Venez découvrir cette première édition et partager un beau moment aux côtés de votre caserne

On vous attend nombreux pour faire de cette nouveauté une belle réussite .

rue de Govillon parking des mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Guinguette des pompiers à Missillac Missillac a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44