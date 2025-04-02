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Guinguette des pompiers à Missillac rue de Govillon Missillac

Guinguette des pompiers à Missillac rue de Govillon Missillac samedi 20 juin 2026.

Lieu : rue de Govillon

Adresse : parking des mille fleurs

Ville : 44780 Missillac

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Missillac

Guinguette des pompiers à Missillac

rue de Govillon parking des mille fleurs Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

La Caserne des Pompiers de Missillac vous invite ! 
Les sapeurs-pompiers de Missillac lancent leur toute première Guinguette des Pompiers 
Un nouvel événement festif et convivial à ne pas manquer !
Samedi 20 juin 2026
À partir de 18h
Parking de la Salle des Milles Fleurs Rue de Govillon, Missillac
Au programme
Buvette
Food trucks
Ambiance guinguette
Soirée d’été entre amis ou en famille
Venez découvrir cette première édition et partager un beau moment aux côtés de votre caserne 
On vous attend nombreux pour faire de cette nouveauté une belle réussite   .

rue de Govillon parking des mille fleurs Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Guinguette des pompiers à Missillac Missillac a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44

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