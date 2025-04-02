Journée du patrimoine de pays Chapelle St Laurent Missillac
Journée du patrimoine de pays Chapelle St Laurent Missillac dimanche 28 juin 2026.
Missillac
Journée du patrimoine de pays Chapelle St Laurent
la Briandais Missillac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
À l’occasion des journées du Patrimoine de Pays, l’association Mémoire et Patrimoine Missillacais vous propose de visiter la Chapelle Saint-Laurent.
Afin de contribuer à mieux faire connaître le patrimoine de pays, rural et de proximité, et le rendre accessibles à tous, Mémoire et Patrimoine Missillacais vous propose une visite de la chapelle frairienne de Saint-Laurent (18ème 19ème).
Le four à pain de 1760, situé face à la Chapelle, sera également ouvert.
Si la météo est clémente, possibilité de profiter des extérieurs et de pique-niquer le midi (sans oublier casse-croute, tables et chaises)
Le dimanche 28 juin 2026 de 11h00 à 18h00
Entrée libre,
Sans inscription.
Mémoire et Patrimoine Missillacais +33 (0)6 81 84 95 83
Contacter par courriel .
la Briandais Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Journée du patrimoine de pays Chapelle St Laurent Missillac a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44
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