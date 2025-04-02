Missillac

Journée du patrimoine de pays Chapelle St Laurent

la Briandais Missillac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

À l’occasion des journées du Patrimoine de Pays, l’association Mémoire et Patrimoine Missillacais vous propose de visiter la Chapelle Saint-Laurent.

Afin de contribuer à mieux faire connaître le patrimoine de pays, rural et de proximité, et le rendre accessibles à tous, Mémoire et Patrimoine Missillacais vous propose une visite de la chapelle frairienne de Saint-Laurent (18ème 19ème).

Le four à pain de 1760, situé face à la Chapelle, sera également ouvert.

Si la météo est clémente, possibilité de profiter des extérieurs et de pique-niquer le midi (sans oublier casse-croute, tables et chaises)

Le dimanche 28 juin 2026 de 11h00 à 18h00

Entrée libre,

Sans inscription.

Mémoire et Patrimoine Missillacais +33 (0)6 81 84 95 83

Contacter par courriel .

la Briandais Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Journée du patrimoine de pays Chapelle St Laurent Missillac a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44