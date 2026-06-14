Fête de la Musique à Nantes – Scène à l’Atelier Dulcie Septembre L’Atelier Dulcie-September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-21 17:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Depuis 2024, la Ville de Nantes met à disposition une scène dédiée à la musique en acoustique pour les groupes amateurs lors de la Fête de la musique, dans le cadre des pratiques artistiques amateurs. Rendez-vous à l’atelier Dulcie septembre avec :à 17h00 : Chorale Arrivée d’air Show – Répertoire musique du monde à 17h20 : Chorale Vocaswing – Répertoire swing – contemporain à 17h40 : (nom du groupe programmé en attente) à 18h00 : École de Musique de Toutes Aides (EMTA) – Chorale classique + orchestre de violons à 18h45 : École Nantaise de Cuivres (ENC) – Deux ensembles de cuivres à 19h30 : Nouvel Ensemble Incroyable – Orchestre / répertoire musiques de films à 20h00 : Le Grand Machin Chose – Fanfare à 21h00 : Bagad de Nantes de 21h30 à 23h00 : partage de la scène entre Phénomène, Sahra Cherifi, Léa Castel Thébault et Langa.

L’Atelier Dulcie-September Nantes 44036



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