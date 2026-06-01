Fête de la Musique à Neuville Neuville-sous-Montreuil
Fête de la Musique à Neuville Neuville-sous-Montreuil samedi 20 juin 2026.
Neuville-sous-Montreuil
Fête de la Musique à Neuville
Route de Marles Stade de Neuville Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Neuville fait son show !
Samedi 20 juin à partir de 18h
Stade de la commune
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our cette soirée, les guitares chantent, les accordéons dansent et même les batteries ont le rythme dans la peau…
Le temps d’une soirée, le stade de Neuville-sous-Montreuil se transforme en véritable scène à ciel ouvert, où tous les styles sont les bienvenus rock, pop, jazz, variété, électro… ou même triangle expérimental (on est ouverts)
Avec au programme
– 19h30 Démonstration et initiation country avec l’association DANCERS RANGERS 62
– 21h Concert du groupe de rock IKIGAI
– 22h30 Concert du groupe TOUS EN SCENE 62
Soirée festive, décalée et pleine de bonne humeur vous attend.
Envoyez-nous un mail à comitefetes.neuville@gmail.com avec une petite présentation et, si possible, un extrait de votre univers musical
Crédit Comité des Fêtes Neuville .
Route de Marles Stade de Neuville Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France comitefetes.neuville@gmail.com
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English :
L’événement Fête de la Musique à Neuville Neuville-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
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