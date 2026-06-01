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Fête de la Musique à Noureuil Viry-Noureuil

Fête de la Musique à Noureuil Viry-Noureuil

Fête de la Musique à Noureuil Viry-Noureuil vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Rue Gambetta

Ville : 02300 Viry-Noureuil

Département : Aisne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Viry-Noureuil

Fête de la Musique à Noureuil

Rue Gambetta Viry-Noureuil Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Rendez-vous le 19 juin 2026 à rue Gambetta à Viry Noureuil .

Au programme

Les Djabara.
Les Garage Session.
Les Candice A.
Buvette et restauration sur place.
Vers 23h00 feu de la Saint-Jean.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 15 60.
Rendez-vous le 19 juin 2026 à rue Gambetta à Viry Noureuil .

Au programme

Les Djabara.
Les Garage Session.
Les Candice A.
Buvette et restauration sur place.
Vers 23h00 feu de la Saint-Jean.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 15 60.   .

Rue Gambetta Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on June 19, 2026 at rue Gambetta in Viry Noureuil .

Program:

Les Djabara.
Les Garage Session.
Les Candice A.
Refreshments and food on site.
Midsummer bonfire around 11:00 pm.

Free admission.

Information on 03 23 52 15 60.

L’événement Fête de la Musique à Noureuil Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard

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