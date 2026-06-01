Fête de la Musique à Noureuil Viry-Noureuil vendredi 19 juin 2026.

Viry-Noureuil

Fête de la Musique à Noureuil

Rue Gambetta Viry-Noureuil Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous le 19 juin 2026 à rue Gambetta à Viry Noureuil .

Au programme

Les Djabara.

Les Garage Session.

Les Candice A.

Buvette et restauration sur place.

Vers 23h00 feu de la Saint-Jean.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 15 60.

Rendez-vous le 19 juin 2026 à rue Gambetta à Viry Noureuil .

Au programme

Les Djabara.

Les Garage Session.

Les Candice A.

Buvette et restauration sur place.

Vers 23h00 feu de la Saint-Jean.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 15 60. .

Rue Gambetta Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on June 19, 2026 at rue Gambetta in Viry Noureuil .

Program:

Les Djabara.

Les Garage Session.

Les Candice A.

Refreshments and food on site.

Midsummer bonfire around 11:00 pm.

Free admission.

Information on 03 23 52 15 60.

L’événement Fête de la Musique à Noureuil Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard