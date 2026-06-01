Fête de la Musique à Noureuil Viry-Noureuil
Fête de la Musique à Noureuil Viry-Noureuil vendredi 19 juin 2026.
Viry-Noureuil
Fête de la Musique à Noureuil
Rue Gambetta Viry-Noureuil Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous le 19 juin 2026 à rue Gambetta à Viry Noureuil .
Au programme
Les Djabara.
Les Garage Session.
Les Candice A.
Buvette et restauration sur place.
Vers 23h00 feu de la Saint-Jean.
Gratuit.
Informations au 03 23 52 15 60.
Rendez-vous le 19 juin 2026 à rue Gambetta à Viry Noureuil .
Au programme
Les Djabara.
Les Garage Session.
Les Candice A.
Buvette et restauration sur place.
Vers 23h00 feu de la Saint-Jean.
Gratuit.
Informations au 03 23 52 15 60. .
Rue Gambetta Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 60
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English :
See you on June 19, 2026 at rue Gambetta in Viry Noureuil .
Program:
Les Djabara.
Les Garage Session.
Les Candice A.
Refreshments and food on site.
Midsummer bonfire around 11:00 pm.
Free admission.
Information on 03 23 52 15 60.
L’événement Fête de la Musique à Noureuil Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard
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