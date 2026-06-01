Fête de la musique Viry-Noureuil vendredi 19 juin 2026.

Viry-Noureuil

Fête de la musique

Viry-Noureuil Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 00:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous le 19 Juin de19h30 à 00h00 rue Gambetta à Noureuil pour la Fête de la musique.

Au programme

Concerts:

Les Djabara.

Les garage session.

Les Candide A.

23h00 Feu de la Saint-Jean.

Restauration et buvette sur place.

Informations et renseignements au 03.23.52.15.60 ou par mail mairie@virynoureuil.fr

Rendez-vous le 19 Juin de19h30 à 00h00 rue Gambetta à Noureuil pour la Fête de la musique.

Au programme

Concerts:

Les Djabara.

Les garage session.

Les Candide A.

23h00 Feu de la Saint-Jean.

Restauration et buvette sur place.

Informations et renseignements au 03.23.52.15.60 ou par mail mairie@virynoureuil.fr .

Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 60 mairie@virynoureuil.fr

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English :

Join us on June 19 from 7:30 pm to midnight on rue Gambetta in Noureuil for the Fête de la Musique.

On the program:

Concerts:

Les Djabara.

Les garage session.

Les Candide A.

11:00 pm: Midsummer bonfire.

Catering and refreshments on site.

Information and details on 03.23.52.15.60 or by e-mail: mairie@virynoureuil.fr

L’événement Fête de la musique Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard