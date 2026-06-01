Fête de la musique Viry-Noureuil
Fête de la musique Viry-Noureuil vendredi 19 juin 2026.
Viry-Noureuil
Fête de la musique
Viry-Noureuil Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 00:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous le 19 Juin de19h30 à 00h00 rue Gambetta à Noureuil pour la Fête de la musique.
Au programme
Concerts:
Les Djabara.
Les garage session.
Les Candide A.
23h00 Feu de la Saint-Jean.
Restauration et buvette sur place.
Informations et renseignements au 03.23.52.15.60 ou par mail mairie@virynoureuil.fr
Rendez-vous le 19 Juin de19h30 à 00h00 rue Gambetta à Noureuil pour la Fête de la musique.
Au programme
Concerts:
Les Djabara.
Les garage session.
Les Candide A.
23h00 Feu de la Saint-Jean.
Restauration et buvette sur place.
Informations et renseignements au 03.23.52.15.60 ou par mail mairie@virynoureuil.fr .
Viry-Noureuil 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 60 mairie@virynoureuil.fr
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English :
Join us on June 19 from 7:30 pm to midnight on rue Gambetta in Noureuil for the Fête de la Musique.
On the program:
Concerts:
Les Djabara.
Les garage session.
Les Candide A.
11:00 pm: Midsummer bonfire.
Catering and refreshments on site.
Information and details on 03.23.52.15.60 or by e-mail: mairie@virynoureuil.fr
L’événement Fête de la musique Viry-Noureuil a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard
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