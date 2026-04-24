Fête de la musique à Pacé Marché de Pacé Pacé
Fête de la musique à Pacé Marché de Pacé Pacé vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique à Pacé Marché de Pacé Pacé Vendredi 19 juin, 18h30 Ille-et-Vilaine
Le centre ville de Pacé s’anime pour une soirée musicale, festive et conviviale
Retrouvez plusieurs groupes sur scène et tout au long de la soirée : musiques bretonnes, musiques actuelles, rock, rap…et bien d’autres animations au programme de cette 27e édition. Et pour savourer pleinement ce moment festif et convivial, divers stands de restauration seront proposés.
_**Organisée par la ville, la MJC, l’école de musique Accordances et la Rassemblée.**_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T23:00:00.000+02:00
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https://www.ville-pace.bzh/
Marché de Pacé Place Saint Melaine, Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
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