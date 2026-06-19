Rians

Fête de la Musique à Rians

10A Route d’Azy Rians Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une soirée conviviale et gratuite à Rians pour célébrer la Fête de la musique !

Rendez-vous vendredi 19 juin dès 19h à Rians pour une soirée festive organisée par le bar restaurant À la Bonne Franquette et l’USAR, à l’occasion de la Fête de la musique. Le groupe Gala Club proposera des reprises des années 60, 70 et 80, avant de prolonger l’ambiance avec le DJ LMC. Buvette et restauration seront proposées sur place, ainsi qu’une tombola, des jeux, crêpes, barbes à papa et maquillage pour enfants. Une soirée gratuite et conviviale, à partager en famille ou entre amis. .

10A Route d’Azy Rians 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 16 50 10 alabonnefranquette.18@gmail.com

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English :

A fun, free evening in Rians to celebrate Music Day!

L’événement Fête de la Musique à Rians Rians a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BOURGES