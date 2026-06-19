Fête de la Musique à Rians Rians
Fête de la Musique à Rians Rians vendredi 19 juin 2026.
Rians
Fête de la Musique à Rians
10A Route d’Azy Rians Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Une soirée conviviale et gratuite à Rians pour célébrer la Fête de la musique !
Rendez-vous vendredi 19 juin dès 19h à Rians pour une soirée festive organisée par le bar restaurant À la Bonne Franquette et l’USAR, à l’occasion de la Fête de la musique. Le groupe Gala Club proposera des reprises des années 60, 70 et 80, avant de prolonger l’ambiance avec le DJ LMC. Buvette et restauration seront proposées sur place, ainsi qu’une tombola, des jeux, crêpes, barbes à papa et maquillage pour enfants. Une soirée gratuite et conviviale, à partager en famille ou entre amis. .
10A Route d’Azy Rians 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 16 50 10 alabonnefranquette.18@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun, free evening in Rians to celebrate Music Day!
L’événement Fête de la Musique à Rians Rians a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BOURGES
À voir aussi à Rians (Cher)
- J’embrasse les deux gros diamants qui vous ornent la trompette Rians 23 octobre 2026
- Atelier d’écriture Rians 25 octobre 2026