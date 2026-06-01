Fête de la Musique à Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc
Fête de la Musique à Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc dimanche 21 juin 2026.
Saint-Christoly-Médoc
Fête de la Musique à Saint-Christoly-Médoc
Port Saint-Christoly-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’office de tourisme vous informe
Venez nombreux partager un moment musical et convivial à la fête de la musique au port de Saint-Christoly.
Concert avec le groupe By Band à partir de 12h, venez avec votre pique-nique !
Début de spectacle à 20h.
Buvette sur place. .
Port Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 53 07
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English : Fête de la Musique à Saint-Christoly-Médoc
L’événement Fête de la Musique à Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Médoc-Vignoble
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