Fête de la Musique à Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc dimanche 21 juin 2026.

Saint-Christoly-Médoc

Fête de la Musique à Saint-Christoly-Médoc

Port Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’office de tourisme vous informe

Venez nombreux partager un moment musical et convivial à la fête de la musique au port de Saint-Christoly.

Concert avec le groupe By Band à partir de 12h, venez avec votre pique-nique !

Début de spectacle à 20h.

Buvette sur place. .

Port Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 53 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique à Saint-Christoly-Médoc

L’événement Fête de la Musique à Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Médoc-Vignoble