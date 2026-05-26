Saint-Christoly-Médoc

Marché gourmand

Port Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

L’office de tourisme médoc Vignoble vous informe

Venez déguster des produits gourmands et variés dans un cadre champêtre au bord de l’estuaire et dans une ambiance musicale.

Animation et concert chaque mercredi à partir de 18h30. .

Port Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@saintchristolymedocfetes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Médoc-Vignoble