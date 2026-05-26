Marché gourmand Saint-Christoly-Médoc
Marché gourmand Saint-Christoly-Médoc mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Christoly-Médoc
Marché gourmand
Port Saint-Christoly-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
L’office de tourisme médoc Vignoble vous informe
Venez déguster des produits gourmands et variés dans un cadre champêtre au bord de l’estuaire et dans une ambiance musicale.
Animation et concert chaque mercredi à partir de 18h30. .
Port Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@saintchristolymedocfetes.fr
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Médoc-Vignoble
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