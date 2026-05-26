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Marché gourmand Saint-Christoly-Médoc

Marché gourmand Saint-Christoly-Médoc

Marché gourmand Saint-Christoly-Médoc mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Port

Ville : 33340 Saint-Christoly-Médoc

Département : Gironde

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Christoly-Médoc

Marché gourmand

Port Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

L’office de tourisme médoc Vignoble vous informe
Venez déguster des produits gourmands et variés dans un cadre champêtre au bord de l’estuaire et dans une ambiance musicale.
Animation et concert chaque mercredi à partir de 18h30.   .

Port Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine   contact@saintchristolymedocfetes.fr

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Médoc-Vignoble

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