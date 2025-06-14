Sorigny

Fête de la musique à Sorigny

Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13 23:55:00

Date(s) :

2026-06-13

FÊTE DE LA MUSIQUE | Samedi 13 juin 2026 à partir de 18h30

On vous dévoile tout de suite la programmation !

– Joie de l’Amitiés

– Funkies

– Wouazhif

– DJ Julien Alati ️

Sorigny Esplanade de la Halle (av. du 11 nov. 1918)

Buvette & Restauration sur place

FÊTE DE LA MUSIQUE | Samedi 13 juin 2026 à partir de 18h30

On vous dévoile tout de suite la programmation !

– Joie de l’Amitiés

– Funkies

– Wouazhif

– DJ Julien Alati ️

Sorigny Esplanade de la Halle (av. du 11 nov. 1918)

Buvette & Restauration sur place

Un événement organisé par le Comité des Fêtes de Sorigny

On vous attend nombreux pour célébrer la musique, toutes générations confondues .

Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 27 75 communication@sorigny.fr

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English :

FÊTE DE LA MUSIQUE ? SORIGNY 2025

Saturday June 14, 2025 from 7pm

Esplanade de la Halle ? Avenue du 11 Novembre 1918

Come and vibrate to the rhythm of music with

SIGEMVI ? Music school

Les Gramm?s ? Festive covers

Les Survoltés ? Electric pop-rock! Atmosphere guaranteed for young and old

L’événement Fête de la musique à Sorigny Sorigny a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme