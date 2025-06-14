Fête de la musique à Sorigny Sorigny
Fête de la musique à Sorigny Sorigny samedi 13 juin 2026.
Sorigny
Fête de la musique à Sorigny
Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13 23:55:00
Date(s) :
2026-06-13
FÊTE DE LA MUSIQUE | Samedi 13 juin 2026 à partir de 18h30
On vous dévoile tout de suite la programmation !
– Joie de l’Amitiés
– Funkies
– Wouazhif
– DJ Julien Alati ️
Sorigny Esplanade de la Halle (av. du 11 nov. 1918)
Buvette & Restauration sur place
FÊTE DE LA MUSIQUE | Samedi 13 juin 2026 à partir de 18h30
On vous dévoile tout de suite la programmation !
– Joie de l’Amitiés
– Funkies
– Wouazhif
– DJ Julien Alati ️
Sorigny Esplanade de la Halle (av. du 11 nov. 1918)
Buvette & Restauration sur place
Un événement organisé par le Comité des Fêtes de Sorigny
On vous attend nombreux pour célébrer la musique, toutes générations confondues .
Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 27 75 communication@sorigny.fr
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English :
FÊTE DE LA MUSIQUE ? SORIGNY 2025
Saturday June 14, 2025 from 7pm
Esplanade de la Halle ? Avenue du 11 Novembre 1918
Come and vibrate to the rhythm of music with
SIGEMVI ? Music school
Les Gramm?s ? Festive covers
Les Survoltés ? Electric pop-rock! Atmosphere guaranteed for young and old
L’événement Fête de la musique à Sorigny Sorigny a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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