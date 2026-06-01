Malemort

Fête de la musique à Venarsal

Venarsal Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Venarsal Loisirs organise la Fête de la Musique .

Cette édition promet une ambiance musicale variée avec la présence de deux groupes qui se succéderont tout au long de la soirée

– Les Ginette’s, proposant un répertoire mêlant pop, rock et variété ;

– DLÀTV, avec son univers rock bastringue et son spectacle Dis-le à ton voisin.

Pour accompagner les festivités, un repas sera servi sous chapiteau & une buvette sera également accessible sur place.

Tarif du repas 22€ adultes, 12€ enfants moins de 12 ans.

A partir de 19h30, dans le bourg de Venarsal.

Réservation obligatoire pour le repas par téléphone, SMS ou par courriel. .

Venarsal Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 69 05 68 jeanfrancois.rouzier@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la musique à Venarsal Malemort a été mis à jour le 2026-06-16 par Brive Tourisme