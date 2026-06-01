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Fête de la musique à Venarsal Malemort

Fête de la musique à Venarsal Malemort

Fête de la musique à Venarsal Malemort samedi 20 juin 2026.

Adresse : Venarsal

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Malemort

Fête de la musique à Venarsal

Venarsal Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’association Venarsal Loisirs organise la Fête de la Musique .
Cette édition promet une ambiance musicale variée avec la présence de deux groupes qui se succéderont tout au long de la soirée
– Les Ginette’s, proposant un répertoire mêlant pop, rock et variété ;
– DLÀTV, avec son univers rock bastringue et son spectacle Dis-le à ton voisin.

Pour accompagner les festivités, un repas sera servi sous chapiteau & une buvette sera également accessible sur place.
Tarif du repas 22€ adultes, 12€ enfants moins de 12 ans.

A partir de 19h30, dans le bourg de Venarsal.
Réservation obligatoire pour le repas par téléphone, SMS ou par courriel.   .

Venarsal Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 69 05 68  jeanfrancois.rouzier@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la musique à Venarsal Malemort a été mis à jour le 2026-06-16 par Brive Tourisme

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