Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché dominical Le Corrézium animation poneys Malemort

Marché dominical Le Corrézium animation poneys Malemort

Marché dominical Le Corrézium animation poneys Malemort dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Le Corrézium

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Malemort

Marché dominical Le Corrézium animation poneys

Le Corrézium Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 11:00:00

Date(s) :
2026-06-21

La Ville de Malemort vous donne rendez-vous Place Beaufort pour une matinée en compagnie de 5 poneys !
À l’occasion du marché, venez faire découvrir ces adorables compagnons aux petits comme aux grands. Un moment de douceur et de complicité garanti !
Une belle animation en famille, à ne pas manquer !

Au Corrézium de 8h à 11h. (Annulation en cas de canicule).   .

Le Corrézium Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché dominical Le Corrézium animation poneys Malemort a été mis à jour le 2026-06-16 par Brive Tourisme

À voir aussi à Malemort (Corrèze)