Marché dominical Le Corrézium animation poneys Malemort
Marché dominical Le Corrézium animation poneys Malemort dimanche 21 juin 2026.
Malemort
Marché dominical Le Corrézium animation poneys
Le Corrézium Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 11:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La Ville de Malemort vous donne rendez-vous Place Beaufort pour une matinée en compagnie de 5 poneys !
À l’occasion du marché, venez faire découvrir ces adorables compagnons aux petits comme aux grands. Un moment de douceur et de complicité garanti !
Une belle animation en famille, à ne pas manquer !
Au Corrézium de 8h à 11h. (Annulation en cas de canicule). .
Le Corrézium Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88
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English :
L’événement Marché dominical Le Corrézium animation poneys Malemort a été mis à jour le 2026-06-16 par Brive Tourisme
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