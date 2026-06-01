Malemort

Marché dominical Le Corrézium animation poneys

Le Corrézium Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 11:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Ville de Malemort vous donne rendez-vous Place Beaufort pour une matinée en compagnie de 5 poneys !

À l’occasion du marché, venez faire découvrir ces adorables compagnons aux petits comme aux grands. Un moment de douceur et de complicité garanti !

Une belle animation en famille, à ne pas manquer !

Au Corrézium de 8h à 11h. (Annulation en cas de canicule). .

Le Corrézium Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88

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English :

L’événement Marché dominical Le Corrézium animation poneys Malemort a été mis à jour le 2026-06-16 par Brive Tourisme