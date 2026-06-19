Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

fête de la musique Alençon

fête de la musique Alençon samedi 20 juin 2026.

Adresse : 56 Grande Rue

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Alençon

fête de la musique

56 Grande Rue Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La médiathèque Aveline donnera le la à 16 h avec un concert gratuit des Poinchevaux qui comptabilisent 75 ans et 75 concerts, 300 chansons, quatre 33 tours de chansons et de poésie qui swinguent. Puis, le centre-ville résonnera de tous les styles, chanson française et internationale, variétés, folk, metal, musiques électroniques, DJ, danse et chansigné. Des animations et des stands commerçants et associatifs seront également à retrouver dans les rues piétonnes.   .

56 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : fête de la musique

L’événement fête de la musique Alençon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CUA ALENCON

À voir aussi à Alençon (Orne)