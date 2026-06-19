fête de la musique Alençon
fête de la musique Alençon samedi 20 juin 2026.
Alençon
fête de la musique
56 Grande Rue Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La médiathèque Aveline donnera le la à 16 h avec un concert gratuit des Poinchevaux qui comptabilisent 75 ans et 75 concerts, 300 chansons, quatre 33 tours de chansons et de poésie qui swinguent. Puis, le centre-ville résonnera de tous les styles, chanson française et internationale, variétés, folk, metal, musiques électroniques, DJ, danse et chansigné. Des animations et des stands commerçants et associatifs seront également à retrouver dans les rues piétonnes. .
56 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie
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English : fête de la musique
L’événement fête de la musique Alençon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CUA ALENCON
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