Alençon

fête de la musique

56 Grande Rue Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La médiathèque Aveline donnera le la à 16 h avec un concert gratuit des Poinchevaux qui comptabilisent 75 ans et 75 concerts, 300 chansons, quatre 33 tours de chansons et de poésie qui swinguent. Puis, le centre-ville résonnera de tous les styles, chanson française et internationale, variétés, folk, metal, musiques électroniques, DJ, danse et chansigné. Des animations et des stands commerçants et associatifs seront également à retrouver dans les rues piétonnes. .

56 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie

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English : fête de la musique

L’événement fête de la musique Alençon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CUA ALENCON