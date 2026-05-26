Alençon

La danse s’invite au musée

2 Avenue de Basingstoke Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le soir de la fête de la musique, l’association AfricanZ Dance® a l’honneur de vous inviter à vous libérer, le temps d’une heure magique, consacrée au gala sur le thème la danse s’invite au musée .

Sachez que le spectacle, qui se déroulera à la scène nationale 61, commence à 20h et ne devrait pas durer plus d’une heure.

Ainsi, vous pouvez assister au gala de fin d’année de cette association en plein essor sans vous priver des festivités déplacées exceptionnellement le samedi 20 juin sur Alençon si vous comptiez aussi en profiter !!

Ouverture des portes dès 19h.

Notez donc bien cette date dans votre agenda. On vous espère très nombreux et nombreuses.

Merci d’avance pour votre soutien et votre engouement !

Lien d’inscription

https://www.helloasso.com/associations/africanz-dance/evenements/la-danse-s-invite-au-musee .

2 Avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie

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English : La danse s’invite au musée

L’événement La danse s’invite au musée Alençon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CUA ALENCON