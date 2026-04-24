Fête de la musique Ancenis-Saint-Géréon
Fête de la musique Ancenis-Saint-Géréon samedi 20 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Fête de la musique
Centre-ville Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Comme tous les ans, musiques, chants et danses pour toutes et tous investiront les rues du centre-ville pour la Fête de la musique !
Programme à venir. .
Centre-ville Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00
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English :
As every year, music, song and dance for all will take over the streets of the city center for the Fête de la musique!
L’événement Fête de la musique Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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