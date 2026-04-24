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Fête de la musique Ancenis-Saint-Géréon

Fête de la musique Ancenis-Saint-Géréon samedi 20 juin 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Ancenis-Saint-Géréon

Fête de la musique

Centre-ville Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Comme tous les ans, musiques, chants et danses pour toutes et tous investiront les rues du centre-ville pour la Fête de la musique !
Programme à venir.   .

Centre-ville Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 00 

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English :

As every year, music, song and dance for all will take over the streets of the city center for the Fête de la musique!

L’événement Fête de la musique Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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