Argent-sur-Sauldre

Fête de la Musique

Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique à Argent-sur-Sauldre le 20 juin 2026 dès 17h. Profitez de concerts gratuits école de musique, harmonie, DJ et animations commerçantes dans toute la ville. Venez nombreux !

Ne manquez pas la Fête de la Musique à Argent-sur-Sauldre le samedi 20 juin 2026 !

Dès 17h, la ville s’anime pour célébrer la musique sous toutes ses formes.

Au programme des performances variées offertes par l’école de musique SiFaSiLa et l’Harmonie Sauldre & Sologne dans les jardins du musée, une ambiance électrique avec une boom animée par un DJ sur l’esplanade du Château, et des concerts organisés par les commerçants en plein centre-ville.

Un événement convivial, festif et 100 % gratuit pour partager un moment inoubliable en famille ou entre amis. Sortez, dansez et vibrez au rythme de cette soirée exceptionnelle au cœur de notre commune ! .

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 60

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English :

The commune of Argent-sur-Sauldre organizes the Fête de la Musique.

L’événement Fête de la Musique Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SAULDRE ET SOLOGNE