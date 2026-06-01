Fête de la musique au Bar des 3 ruisseaux à Thégra route de Miers Thégra samedi 20 juin 2026.

Thégra

Fête de la musique au Bar des 3 ruisseaux à Thégra

route de Miers Bar des 3 ruisseaux Thégra Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Bar des 3 Ruisseaux à Thégra organise une soirée festive musicale

Le Bar des 3 Ruisseaux à Thégra organise une soirée festive musicale. Que vous soyez passionné de musique ou simplement à la recherche d'un moment de partage entre amis ou en famille, rejoignez nous pour célébrer ensemble l'arrivée de l'été au rythme des plus belles mélodies

Profitez aussi du grand bar extérieur!

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route de Miers Bar des 3 ruisseaux Thégra 46500 Lot Occitanie +33 6 51 83 54 80

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English :

Le Bar des 3 Ruisseaux in Thégra is hosting a festive evening of music

L’événement Fête de la musique au Bar des 3 ruisseaux à Thégra Thégra a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne