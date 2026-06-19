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Fête de la musique au Bistro du Centenaire Hôtel restauarnt Le Centenaire Les Eyzies

Fête de la musique au Bistro du Centenaire Hôtel restauarnt Le Centenaire Les Eyzies

Fête de la musique au Bistro du Centenaire Hôtel restauarnt Le Centenaire Les Eyzies samedi 20 juin 2026.

Lieu : Hôtel restauarnt Le Centenaire

Adresse : 2 Avenue du Cinglé

Ville : 24620 Les Eyzies

Département : Dordogne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Les Eyzies

Fête de la musique au Bistro du Centenaire

Hôtel restauarnt Le Centenaire 2 Avenue du Cinglé Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

19h 23h. Venez passer une agréable soirée dans les jardins du Centenaire. Au prgramme concerts en live et Côtes de Boeuf. Sur réservation
Venez passer une agréable soirée dans les jardins du Centenaire.

Au programme
– Concerts en live
– Côtes de boeuf au braséro (et bien sûr la carte du bistro toujoirs disponoble ce soir là)

Sur réservation   .

Hôtel restauarnt Le Centenaire 2 Avenue du Cinglé Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 68 68  contact@hotelducentenaire.fr

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English : Fête de la musique au Bistro du Centenaire

7:00 PM 11:00 PM. Come spend a pleasant evening in the Centenaire Gardens. On the program: live concerts and Cotes de Boeuf. Reservations required

L’événement Fête de la musique au Bistro du Centenaire Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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