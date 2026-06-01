Fête de la Musique au Café de la Place Bugeat vendredi 19 juin 2026.

Bugeat

Fête de la Musique au Café de la Place

4 Place de l’église Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Apéro concert à l’occasion de la Fête de la Musique, au programme dès 18h30 Pigshop Pedestrion, The Belloni’s, swing manouche et en fin de soirée DJ Biche.

Restauration sur place avec Currys de Corrèze, l’Etablissement, Louise et les Caries Sages. .

4 Place de l’église Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 40 87 19

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English : Fête de la Musique au Café de la Place

L’événement Fête de la Musique au Café de la Place Bugeat a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze