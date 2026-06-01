Fête de la Musique Au Gré des Vignes by dsv Au Gré des Vignes by dsv Roquefort
Fête de la Musique Au Gré des Vignes by dsv Au Gré des Vignes by dsv Roquefort dimanche 21 juin 2026.
Roquefort
Fête de la Musique Au Gré des Vignes by dsv
Au Gré des Vignes by dsv 72 place du Pijorin Roquefort Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La Place du Pijorin va vibrer au rythme de la Fête de la Musique ! De midi à minuit, venez profiter d’une journée festive, conviviale et pleine de surprises !
La Place du Pijorin va vibrer au rythme de la Fête de la Musique ! De midi à minuit, venez profiter d’une journée festive, conviviale et pleine de surprises !
Repas du midi Melon & jambon, Axoa de veau, Pommes de terre, Gâteau basque.
Le soir à la carte Assiettes tapas, Cookies de Siméon.
Animations toute la journée, lots à gagner, flash Tattoo avec Medusa, scène ouverte.
Réservations des repas par SMS. .
Au Gré des Vignes by dsv 72 place du Pijorin Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 20 06 99
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English : Fête de la Musique Au Gré des Vignes by dsv
Place du Pijorin will be buzzing with the excitement of the F%EAte de la Musique! From noon %E0 midnight, come enjoy a festive, friendly day full of surprises!
L’événement Fête de la Musique Au Gré des Vignes by dsv Roquefort a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Landes d’Armagnac
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