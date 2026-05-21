Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune greet hôtel & restooo Beaune Beaune

Beaune

Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune

greet hôtel & restooo Beaune 58 Route de Verdun Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La musique s’invite chez Greet Beaune !

À l’occasion de la Fête de la Musique, venez passer une soirée 100% bonne humeur lors de notre grande soirée karaoké !

Chantez vos morceaux préférés, partagez un moment festif entre amis et profitez de nos BBQ, planches & cocktails.

Ambiance festive garantie… même pour les chanteurs du dimanche.

Réservation conseillée au 03 80 24 15 30. .

greet hôtel & restooo Beaune 58 Route de Verdun Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 15 30 hb5v7@accor.com

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English : Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune

L’événement Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1