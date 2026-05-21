Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune greet hôtel & restooo Beaune Beaune
Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune greet hôtel & restooo Beaune Beaune dimanche 21 juin 2026.
Beaune
Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune
greet hôtel & restooo Beaune 58 Route de Verdun Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La musique s’invite chez Greet Beaune !
À l’occasion de la Fête de la Musique, venez passer une soirée 100% bonne humeur lors de notre grande soirée karaoké !
Chantez vos morceaux préférés, partagez un moment festif entre amis et profitez de nos BBQ, planches & cocktails.
Ambiance festive garantie… même pour les chanteurs du dimanche.
Réservation conseillée au 03 80 24 15 30. .
greet hôtel & restooo Beaune 58 Route de Verdun Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 15 30 hb5v7@accor.com
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English : Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune
L’événement Fête de la Musique au greet hôtel & restooo Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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