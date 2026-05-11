Le Havre

Fête de la musique au Havre

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Comme chaque année, la Fête de la Musique fait son retour au Havre pour célébrer le début de l’été !

Le 21 juin prochain, la musique sera de retour dans les rues du Havre pour fêter le début de l’été. Classique, rock, jazz, reggae, électro… les concerts seront nombreux, et en plein air pour la plupart. Et il y en aura pour tous les goûts ! Le public sera invité à se rassembler, déambuler et danser au rythme de tous les sons proposés ce soir-là.

La Fête de la Musique, c’est avant tout une célébration de nos artistes locaux c’est l’occasion pour les musiciens amateurs du Havre et des alentours de présenter leur répertoire, de mettre en avant leur travail et de le partager auprès du public. Quelle meilleure manière de valoriser les talents locaux qu’en leur offrant une mise en lumière à domicile ?

Tous les concerts sont référencés sur cette carte interactive https://experience.arcgis.com/experience/d5a798b43e29461fa9a0c1c3d1c09c9a .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45 contact@lehavre.fr

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English : Fête de la musique au Havre

L’événement Fête de la musique au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie