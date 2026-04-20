Fête de la musique au Musée de Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt
Fête de la musique au Musée de Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt dimanche 21 juin 2026.
Mirecourt
Fête de la musique au Musée de Mirecourt
Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique.
À l’occasion de la fête de la musique, le musée vous ouvre ses portes gratuitement. Profitez-en pour venir redécouvrir l’exposition La fabrication de la musique. Départ Mirecourt , essayer les instruments pédagogiques et suivre les visites guidées à l’atelier du musée.
Tout public.Tout public
0 .
Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr
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English :
Fête de la Musique.
On the occasion of the Fête de la Musique, the museum opens its doors to you free of charge. Come and rediscover the exhibition The Making of Music. Departure from Mirecourt exhibition, try out the educational instruments and follow the guided tours of the museum workshop.
Open to all.
L’événement Fête de la musique au Musée de Mirecourt Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT
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