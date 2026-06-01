Fête de la musique avec la Chorale aux champs Église de Cheissoux Cheissoux jeudi 18 juin 2026.

Cheissoux

Fête de la musique avec la Chorale aux champs

Église de Cheissoux Le bourg Cheissoux Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

La Chorale aux Champs vous invite à un voyage à travers les époques et les pays. De la Renaissance à nos jours, ce programme fait entendre des danses, des chants traditionnels et des œuvres plus intérieures venues de France, d’Italie, d’Irlande, d’Autriche, de Catalogne ou du Libéria. Chaque pièce porte une langue et une émotion particulière, réunies dans l’élan de la voix partagée. .

Église de Cheissoux Le bourg Cheissoux 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique avec la Chorale aux champs

L’événement Fête de la musique avec la Chorale aux champs Cheissoux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Portes de Vassivière