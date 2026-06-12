Fête de la musique avec Pas’sion Orchestre Fan Club 24 Sous la halle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac dimanche 21 juin 2026.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Fête de la musique avec Pas’sion Orchestre Fan Club 24

Sous la halle 8 Place du 31 Mars 1944 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

10h. L’association Pas’sion Orchestre Fan Club 24 vous invite à une initiation à la danse de salon. Ambiance conviviale, ouvert à tous les âges. Animation gratuite

L’association Pas’sion Orchestre Fan Club 24 vous invite à une initiation à la danse de salon.

Ambiance conviviale, ouvert à tous les âges. .

Sous la halle 8 Place du 31 Mars 1944 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 55 81 27

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English : Fête de la musique avec Pas’sion Orchestre Fan Club 24

10h. The Pas’sion Orchestre Fan Club 24 association invites you to an introduction to ballroom dancing. Friendly atmosphere, open to all ages. Free entertainment

L’événement Fête de la musique avec Pas’sion Orchestre Fan Club 24 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère