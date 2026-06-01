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FETE DE LA MUSIQUE Avène

FETE DE LA MUSIQUE Avène samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place du marché

Ville : 34260 Avène

Département : Hérault

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Avène

FETE DE LA MUSIQUE

Place du marché Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez profiter d’une soirée conviviale et musicale proposée par le comité des fêtes d’Avène
15h buvette, kermesse, tombola et jambon au poids
Repas sur réservation obligatoire au 06 18 54 42 04 avant le 17 juin 2026 paella, fraisier, vin et café compris.
18€/pers. 16€ adhérent. 10€/enf >12ans
Animation musicale avec DJ Jacky
Venez profiter d’une soirée conviviale et musicale proposée par le comité des fêtes d’Avène
15h buvette, kermesse, tombola et jambon au poids
Repas sur réservation obligatoire au 06 18 54 42 04 avant le 17 juin 2026 paella, fraisier, vin et café compris.
18€/pers. 16€ adhérent. 10€/enf >12ans
Animation musicale avec DJ Jacky   .

Place du marché Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 18 54 42 04 

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English :

Come and enjoy a friendly evening of music organized by the Comité des fêtes d’Avène
3pm refreshments, fair, tombola and ham by weight
Meal must be reserved by calling 06 18 54 42 04 before June 17, 2026: paella, strawberries, wine and coffee included.
18/pers. 16/member. 10/child >12years
Musical entertainment with DJ Jacky

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Avène a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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