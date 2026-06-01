Avène

FETE DE LA MUSIQUE

Place du marché Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez profiter d’une soirée conviviale et musicale proposée par le comité des fêtes d’Avène

15h buvette, kermesse, tombola et jambon au poids

Repas sur réservation obligatoire au 06 18 54 42 04 avant le 17 juin 2026 paella, fraisier, vin et café compris.

18€/pers. 16€ adhérent. 10€/enf >12ans

Animation musicale avec DJ Jacky

Venez profiter d’une soirée conviviale et musicale proposée par le comité des fêtes d’Avène

15h buvette, kermesse, tombola et jambon au poids

Repas sur réservation obligatoire au 06 18 54 42 04 avant le 17 juin 2026 paella, fraisier, vin et café compris.

18€/pers. 16€ adhérent. 10€/enf >12ans

Animation musicale avec DJ Jacky .

Place du marché Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 18 54 42 04

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English :

Come and enjoy a friendly evening of music organized by the Comité des fêtes d’Avène

3pm refreshments, fair, tombola and ham by weight

Meal must be reserved by calling 06 18 54 42 04 before June 17, 2026: paella, strawberries, wine and coffee included.

18/pers. 16/member. 10/child >12years

Musical entertainment with DJ Jacky

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Avène a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB