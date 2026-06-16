Fête de la musique dans la ville Bagnères-de-Bigorre
Fête de la musique dans la ville Bagnères-de-Bigorre dimanche 21 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Fête de la musique
dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le 21 juin 2026, la Fête de la Musique investit Bagnères-de-Bigorre ! Rock, chœurs, danses, DJ sets et chorales animent places et rues de la cité bigourdane, de l’après-midi jusqu’à tard dans la nuit
Programme par lieu
Square Tutzing
15h — La connexion (DJ set)
19h — Hot Liberté sonore (DJ electro/Teckno)
Place de Strasbourg
16h — Auprès de vous (chœur d’hommes)
Kiosque des Thermes
16h — Groupe vocal de l’école St-Vincent
Allées des Coustous
16h — Danse orientale enfants (Pieds Nus)
16h30 — Danse Bollywood
17h — Zumba (Happyform)
17h30 — Dancehall (Pyr’Dance)
18h — Danse orientale (Pieds Nus)
18h30 — Zumba (Happyform)
19h — Danse en ligne (Western Dance)
Autour de la médiathèque
16h30 — Dance K-Pop (Craymidzy)
18h — Élèves du Centre Culturel
19h — Groupe des jeunes de l’Harmonie
20h — Concert de l’Harmonie Bagnéraise
Église St-Vincent
17h — Concert d’orgue
Place des Thermes
18h — Zumba (Happyform)
18h30 — Dancehall (Pyr Dance)
École Calandreta
18h — Cantèra d’eths Calendrons
19h — Chanteurs de Clair Vallon et Chanteurs Montagnards
20h — Bal trad (Duo Bolbena)
22h — C&K (variété/rock)
GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)
19h — Aele musique, groupe vocal et instrumental (variétés, musiques du monde…)
Place Lafayette
20h — The Red Braces (Rock)
Péristyle du Musée Salies
21h — Chorale de Clair Vallon
Déambulation quartiers de Géruzet et La Passerelle
À partir de 20h — Les Chanteurs Montagnards
À noter programme susceptible de légères modifications ; d’autres concerts sont également proposés dans les cafés et restaurants de la ville. .
dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
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English :
On June 21, 2026, the Fête de la Musique takes over Bagnères-de-Bigorre! Rock, choirs, dance, DJ sets, and choral groups will bring the squares and streets of this Bigorre town to life, from the afternoon until late at night
L’événement Fête de la musique Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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