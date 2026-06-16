Fête de la musique dans la ville Bagnères-de-Bigorre dimanche 21 juin 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Fête de la musique

dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 juin 2026, la Fête de la Musique investit Bagnères-de-Bigorre ! Rock, chœurs, danses, DJ sets et chorales animent places et rues de la cité bigourdane, de l’après-midi jusqu’à tard dans la nuit

Programme par lieu

Square Tutzing

15h — La connexion (DJ set)

19h — Hot Liberté sonore (DJ electro/Teckno)

Place de Strasbourg

16h — Auprès de vous (chœur d’hommes)

Kiosque des Thermes

16h — Groupe vocal de l’école St-Vincent

Allées des Coustous

16h — Danse orientale enfants (Pieds Nus)

16h30 — Danse Bollywood

17h — Zumba (Happyform)

17h30 — Dancehall (Pyr’Dance)

18h — Danse orientale (Pieds Nus)

18h30 — Zumba (Happyform)

19h — Danse en ligne (Western Dance)

Autour de la médiathèque

16h30 — Dance K-Pop (Craymidzy)

18h — Élèves du Centre Culturel

19h — Groupe des jeunes de l’Harmonie

20h — Concert de l’Harmonie Bagnéraise

Église St-Vincent

17h — Concert d’orgue

Place des Thermes

18h — Zumba (Happyform)

18h30 — Dancehall (Pyr Dance)

École Calandreta

18h — Cantèra d’eths Calendrons

19h — Chanteurs de Clair Vallon et Chanteurs Montagnards

20h — Bal trad (Duo Bolbena)

22h — C&K (variété/rock)

GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)

19h — Aele musique, groupe vocal et instrumental (variétés, musiques du monde…)

Place Lafayette

20h — The Red Braces (Rock)

Péristyle du Musée Salies

21h — Chorale de Clair Vallon

Déambulation quartiers de Géruzet et La Passerelle

À partir de 20h — Les Chanteurs Montagnards

À noter programme susceptible de légères modifications ; d’autres concerts sont également proposés dans les cafés et restaurants de la ville. .

dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

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English :

On June 21, 2026, the Fête de la Musique takes over Bagnères-de-Bigorre! Rock, choirs, dance, DJ sets, and choral groups will bring the squares and streets of this Bigorre town to life, from the afternoon until late at night

L’événement Fête de la musique Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65