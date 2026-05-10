Fête de la Musique – Bellevue Immeuble du Drac Nantes
Fête de la Musique – Bellevue Immeuble du Drac Nantes vendredi 19 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 15:00 – 22:00
Gratuit : oui Gratuit – Sans inscription En famille, Tout public, Adulte
La Cafète – Lieu de convivialité créée par et pour les habitant.es du quartier de Bellevue fête ses 10 ans !Pour l’occasion, Style Alpaga organise en partenariat avec les associations locales, une fête de la musique à Bellevue le vendredi 19 juin de 15h à 22h, avec une programmation 100% artistes féminines !Au programme : concerts, dj set, karaoké, lecture, jeux et espace enfants.Sur place, pour vous restaurer un foodtruck et une buvette à petits prix vous attendent*.Vêtus de vos plus belles tenues printannières, nous vous y attendons nombreux et nombreuses !*L’argent récolté servira à financer des projets de jeunes issus du quartier.
Immeuble du Drac Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 62 00 0678078446
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