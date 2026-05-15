FÊTE DE LA MUSIQUE Béziers
FÊTE DE LA MUSIQUE Béziers dimanche 21 juin 2026.
Béziers
FÊTE DE LA MUSIQUE
Béziers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concerts gratuits, artistes locaux et ambiance festive pour célébrer la musique dans toute la ville.
Concerts gratuits, artistes locaux et ambiance festive pour célébrer la musique dans toute la ville.
Programme détaillé à venir. .
Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English : FÊTE DE LA MUSIQUE
Free concerts, local artists and a festive atmosphere to celebrate music throughout the city.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34
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