Biesheim

Fête de la musique

Place de la Mairie Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La commune sera l’hôte de plusieurs groupes musicaux qui animeront le centre-ville.

Venez nombreux et prêts à danser au rythme de la musique !

Présences de

– l’Harmonie municipale

– Rhenania Alliance, groupe folklorique

– DJ en live

Restauration et buvette sur place. 0 .

Place de la Mairie Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40

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English :

The town will host several musical groups that will animate the downtown area.

L’événement Fête de la musique Biesheim a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach