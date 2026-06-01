Fête de la musique Biesheim
Fête de la musique Biesheim samedi 20 juin 2026.
Biesheim
Fête de la musique
Place de la Mairie Biesheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La commune sera l’hôte de plusieurs groupes musicaux qui animeront le centre-ville.
Venez nombreux et prêts à danser au rythme de la musique !
Présences de
– l’Harmonie municipale
– Rhenania Alliance, groupe folklorique
– DJ en live
Restauration et buvette sur place. 0 .
Place de la Mairie Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40
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English :
The town will host several musical groups that will animate the downtown area.
L’événement Fête de la musique Biesheim a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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