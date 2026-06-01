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Fête de la musique Biesheim

Fête de la musique Biesheim samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 68600 Biesheim

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Biesheim

Fête de la musique

Place de la Mairie Biesheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La commune sera l’hôte de plusieurs groupes musicaux qui animeront le centre-ville.
Venez nombreux et prêts à danser au rythme de la musique !
Présences de
– l’Harmonie municipale
– Rhenania Alliance, groupe folklorique
– DJ en live
Restauration et buvette sur place. 0  .

Place de la Mairie Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40 

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English :

The town will host several musical groups that will animate the downtown area.

L’événement Fête de la musique Biesheim a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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