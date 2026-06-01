Bretoncelles

Fête de la musique

Sous la halle Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 21:00:00

Date(s) :

2026-06-21

On profite de ce dimanche 21 juin, jour de fête de la musique pour faire sonner les cornes, les guitares et les cordes vocales tout au long de la journée. 10h de musique quasi non stop sous la halle !

Au programme

– 11 h Condé Music

– 13h30 Jazzy Rosalie Band

– 15h Chorale à ta mère

– 17h Valennois Bukriche

– 18h30 Irish Coffee and Sugar

– 20h Fanfare invisible du Perche

Restauration sur place (saucisses-frites par l’amicale des pompiers ou repas partagés midi et soir). Bar à prix libre.

Une organisation de l’association Les pousses solidaires Bretoncelles en transition. .

Sous la halle Bretoncelles 61110 Orne Normandie lespoussessolidaires@mailo.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Bretoncelles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche