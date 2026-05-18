Fête de la Musique Salle multifonction Brinay
Fête de la Musique Salle multifonction Brinay samedi 20 juin 2026.
Brinay
Fête de la Musique
Salle multifonction Le bourg Brinay Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
FÊTE de la MUSIQUE À partir de 20h à la salle Multifonction. 1ère partie Danse Trad, de 18h30 à 20h. À 20h Concert du groupe Délit de fuite . Buvette et restauration sur place avec Pizza Class et Cornykebab + vente de crêpes sucrées par le Comité des Fêtes. Infos cdfbrinay@gmail.com Gratuit. .
Salle multifonction Le bourg Brinay 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 90 93 83
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Brinay a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Rives du Morvan
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