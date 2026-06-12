Zik en Kav’ Brinay
Zik en Kav’ Brinay samedi 18 juillet 2026.
Brinay
Zik en Kav’
40 Route de Méreau Brinay Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Les Jack en concert 12 .
40 Route de Méreau Brinay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 20 09 domainestatin@gmail.com
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English :
L’événement Zik en Kav’ Brinay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de VIERZON
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