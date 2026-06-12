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Zik en Kav’ Brinay

Zik en Kav’ Brinay

Zik en Kav’ Brinay samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 40 Route de Méreau

Ville : 18120 Brinay

Département : Cher

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Brinay

Zik en Kav’

40 Route de Méreau Brinay Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Les Jack en concert 12  .

40 Route de Méreau Brinay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 20 09  domainestatin@gmail.com

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English :

L’événement Zik en Kav’ Brinay a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de VIERZON

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