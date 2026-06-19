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Fête de la Musique Brou

Fête de la Musique Brou

Fête de la Musique Brou dimanche 21 juin 2026.

Ville : 28160 Brou

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Brou

Fête de la Musique

Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez profiter des ambiances musicales à l’occasion de la fête de la musique.
Renseignements par mail ou téléphone.
Programme
11h à 12h Déambulation de l’harmonie de Brou (Place des Halles)
16h à 19h Concert de variété pop-rock (5 rue de la Chevalerie)
à partir de 19h Barbecue géant de l’UCIA (menu à 14€) et Concert du groupe LKO proposé par la municipalité (Place des Halles)
22h à minuit Soirée DJ avec Romanim proposé par la municipalité (au Passage au Fil de l’Eau)   .

Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 07 85  contact@brou28.com

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English :

Come enjoy the musical atmosphere during Music Festival.
For more information, contact us by email or phone.

L’événement Fête de la Musique Brou a été mis à jour le 2026-06-15 par OT GRAND CHATEAUDUN

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