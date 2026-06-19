Brou

Fête de la Musique

Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez profiter des ambiances musicales à l’occasion de la fête de la musique.

Renseignements par mail ou téléphone.

Programme

11h à 12h Déambulation de l’harmonie de Brou (Place des Halles)

16h à 19h Concert de variété pop-rock (5 rue de la Chevalerie)

à partir de 19h Barbecue géant de l’UCIA (menu à 14€) et Concert du groupe LKO proposé par la municipalité (Place des Halles)

22h à minuit Soirée DJ avec Romanim proposé par la municipalité (au Passage au Fil de l’Eau) .

Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 07 85 contact@brou28.com

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English :

Come enjoy the musical atmosphere during Music Festival.

For more information, contact us by email or phone.

L’événement Fête de la Musique Brou a été mis à jour le 2026-06-15 par OT GRAND CHATEAUDUN