Fête de la musique Café Associatif Le Carrousel Saint-Julien-Beychevelle samedi 20 juin 2026.

Saint-Julien-Beychevelle

Fête de la musique Café Associatif Le Carrousel

Place du Carrousel Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La fête de la musique organisée par le Café Associatif Le Carrousel à Saint-Julien-de-Beychevelle.

Ambiance chaleureuse et festive !

19h Les Papi’s Jazz. Deux sessions de 40 min.

21h Karaoké.

Restauration sur place et sur réservation. .

Place du Carrousel Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 33 96 01 cafe.lecarrousel@gmail.com

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English : Fête de la musique Café Associatif Le Carrousel

L’événement Fête de la musique Café Associatif Le Carrousel Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Médoc-Vignoble