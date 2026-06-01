Fête de la musique Café Associatif Le Carrousel Saint-Julien-Beychevelle
Fête de la musique Café Associatif Le Carrousel Saint-Julien-Beychevelle samedi 20 juin 2026.
Saint-Julien-Beychevelle
Fête de la musique Café Associatif Le Carrousel
Place du Carrousel Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
La fête de la musique organisée par le Café Associatif Le Carrousel à Saint-Julien-de-Beychevelle.
Ambiance chaleureuse et festive !
19h Les Papi’s Jazz. Deux sessions de 40 min.
21h Karaoké.
Restauration sur place et sur réservation. .
Place du Carrousel Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 33 96 01 cafe.lecarrousel@gmail.com
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English : Fête de la musique Café Associatif Le Carrousel
L’événement Fête de la musique Café Associatif Le Carrousel Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Médoc-Vignoble