Castelnaud-de-Gratecambe

Fête de la musique Castelnaud de Gratecambe

Salle des Animations Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée conviviale et festive organisée par le Comité des Fêtes de Castelnaud de Gratecambe et animée par Juke Box.

Restauration sur place (pensez à amener vos couverts)

Nous vous attendons nombreux !

Soirée conviviale et festive organisée par le Comité des Fêtes de Castelnaud de Gratecambe et animée par Juke Box.

Restauration sur place (pensez à amener vos couverts)

Nous vous attendons nombreux ! .

Salle des Animations Castelnaud-de-Gratecambe 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine clelia.serres@gmail.com

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English : Fête de la musique Castelnaud de Gratecambe

Convivial and festive evening organized by the Comité des Fêtes de Castelnaud de Gratecambe and hosted by Juke Box.

Catering on site (bring your own cutlery)

We look forward to seeing you there!

L’événement Fête de la musique Castelnaud de Gratecambe Castelnaud-de-Gratecambe a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Coeur de Bastides