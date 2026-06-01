Fête de la musique Castelnaud de Gratecambe Castelnaud-de-Gratecambe
Fête de la musique Castelnaud de Gratecambe Castelnaud-de-Gratecambe samedi 20 juin 2026.
Castelnaud-de-Gratecambe
Fête de la musique Castelnaud de Gratecambe
Salle des Animations Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée conviviale et festive organisée par le Comité des Fêtes de Castelnaud de Gratecambe et animée par Juke Box.
Restauration sur place (pensez à amener vos couverts)
Nous vous attendons nombreux !
Soirée conviviale et festive organisée par le Comité des Fêtes de Castelnaud de Gratecambe et animée par Juke Box.
Restauration sur place (pensez à amener vos couverts)
Nous vous attendons nombreux ! .
Salle des Animations Castelnaud-de-Gratecambe 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine clelia.serres@gmail.com
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English : Fête de la musique Castelnaud de Gratecambe
Convivial and festive evening organized by the Comité des Fêtes de Castelnaud de Gratecambe and hosted by Juke Box.
Catering on site (bring your own cutlery)
We look forward to seeing you there!
L’événement Fête de la musique Castelnaud de Gratecambe Castelnaud-de-Gratecambe a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Coeur de Bastides